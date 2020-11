Ein 61 Jahre alter Mann ist in Karlsruhe mit einem größeren Messer auf seine Frau losgegangen. Die 58-Jährige konnte den Angriff weitgehend abwehren und kam mit einer leichten Handverletzung davon, wie die Polizei mitteilte. Die Frau gelang es demnach am Freitagmorgen, sich vor ihrem Mann in Sicherheit zu bringen und die Polizei zu rufen.

Die Einsatzkräfte sperrten die Straße weiträumig ab, Feuerwehrleute platzierten vorsorglich ein Sprungkissen vor dem Haus. Der 61-Jährige, der laut Polizei erhebliche psychische Probleme hatte, reagierte zunächst nicht auf die Beamten, daraufhin rückten Spezialeinsatzkräfte an, um die Wohnung gewaltsam zu öffnen. Bei der Festnahme widersetzte sich der Mann und wurde dabei leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Hintergründe zu der Tat waren zunächst nicht bekannt.