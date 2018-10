Waldshut-Tiengen Mann gesteht zwölf Einbrüche

Waldshut-Tiengen / DPA

Gleich zwölf Einbrüche hat ein Mann bei seiner Vernehmung der Polizei in Waldshut-Tiengen gestanden. Der 30 Jahre alte Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, wie die Beamten am Montag mitteilten. Nachdem er die Tat eingeräumt hatte, fanden die Ermittler Hinweise darauf, dass der Mann weitere Einbrüche in der Region verübt haben könnte. So stammten Spuren, die an anderen Tatorten gesichert wurden, von den Schuhen des Einbrechers.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler außerdem ein Mobiltelefon, das im Frühjahr bei einem Einbruch im Landratsamt Waldshut gestohlen worden war. Der zunächst wegen eines Einbruchs im September überführte Mann räumte in seiner Vernehmung am 23. Oktober ein, dass er insgesamt elf weitere Einbrüche begangen hatte.

