Ein 50 Jahre alter Mann ist auf der Autobahn 6 bei Weinsberg (Kreis Heilbronn) in ein Stauende gefahren und ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er mit seinem polnischen Kleintransporter am Mittwochmorgen ungebremst in das Heck eines stehenden Sattelzuges. Ursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Feuerwehr barg den eingeklemmten Transporterfahrer. Er starb an der Unfallstelle. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Die Autobahn war zur Bergung der Fahrzeuge gesperrt.

Polizeimeldung