Biberach / DPA

Ein 54 Jahre alter Autofahrer ist bei Biberach gegen eine Mauer gefahren - und gestorben. Nach Angaben der Polizei prallte der Wagen des Mannes am Montag aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Mauer einer Unterführung. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte.

