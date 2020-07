Weil er seinem Mitbewohner tödliche Messerstiche zugefügt haben soll, hat die Polizei Ermittlungen wegen Totschlags gegen einen Mann aus Konstanz aufgenommen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Mittwoch geriet der 41-jährige Verdächtige am Vorabend mit seinem 37-jährigen Bekannten in der gemeinsamen Konstanzer Wohngemeinschaft in Streit. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung stach der Ältere mehrfach mit einem Messer auf seinen Kontrahenten ein und verletzte ihn schwer. Rettungskräfte brachten den 37-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er wenig später starb. Die Polizei nahm den Verdächtigen in der Wohnung fest.