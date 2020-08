Ein 65-Jähriger ist bei Reparaturarbeiten am Dach einer Reithalle in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann wohl eine Undichte beseitigen. Dabei trat er auf ein Dachsegment ohne Unterstrebung, das nachgab. Der Mann stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 65-Jährige allein auf dem Dach. Ein Vereinsmitglied fand ihn regungslos auf dem Hallenboden liegen und verständigte die Rettungskräfte. Der 65-Jährige erlag noch in der Reithalle seinen schweren Verletzungen.