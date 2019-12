Ein Mann ist bei Forstarbeiten in seinem Wald bei Weilheim (Kreis Waldshut) ums Leben gekommen. Ein Nachbar fand den 69-Jährigen am Samstag leblos, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach Angaben eines Sprechers wurde der Mann vermutlich von einem Baumstamm getroffen und stürzte einen Hang hinunter. Die Feuerwehr barg den Verunglückten aus dem steilen Gelände.

