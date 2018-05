Pforzheim Mann bei Streit lebensgefährlich verletzt

Pforzheim / DPA

Bei einem Streit unter Bekannten in Pforzheim ist ein 42-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor war bei einem Treffen ein 39 Jahre alter Mann eines natürlichen Todes gestorben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Insgesamt fünf Männer und eine Frau hatten den Abend gemeinsam in einer Wohnung verbracht. Die Lebensgefährtin des Toten habe die drei anderen dann gebeten, die Wohnung zu verlassen.

Draußen sei es am Sonntag kurz nach Mitternacht zu dem Streit gekommen, bei dem der 42-Jährige schwere Kopfverletzungen erlitt. Der Mann habe noch zur Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin gehen können. Die Frau alarmierte den Rettungsdienst. Die weiteren Hintergründe waren laut Polizei zunächst unklar. Die Ermittler suchen Zeugen, die den Streit in der Nordstadt gesehen haben.

