Rauenberg Mann bei Messerangriff nach Streit schwer verletzt

Rauenberg / DPA

Nach einem Streit ist ein 43-jähriger Mann in Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) mit einem Messer schwer am Kopf verletzt worden. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch wenige Stunden später widerstandslos in seiner Wohnung festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Der Verletzte war nach dem Angriff auf einer Straße erst in eine Arztpraxis gegangen, von dort wurde brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Er befand sich laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Am Donnerstag soll der 50 Jahre alte Tatverdächtige der Ermittlungsrichterin vorgeführt werden. Die Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

Mitteilung der Polizei