Bei Verladearbeiten ist ein 47 Jahre alter Mann in Waldkirch (Kreis Emmendingen) ums Leben gekommen. Der Arbeiter hatte mit einer Hebevorrichtung an einem Lastwagen einen Container aufladen wollen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei dem Unfall am Donnerstag wurde der Mann mit seinem Oberkörper eingeklemmt.