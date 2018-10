Friesenheim / DPA

Die Polizei hat die Rheintalbahn am Donnerstagmorgen komplett gesperrt, weil ein Mann in der Nähe von Friesenheim (Ortenaukreis) auf den Gleisen gewesen ist. Der Mann wurde von Rettungskräften mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Offenburg mitteilte. Warum der Mann auf den Gleisen unterwegs war, ist noch nicht geklärt. Auch sein Gesundheitszustand war der Polizei zunächst nicht bekannt. Die Deutsche Bahn richtete Schienenersatzverkehr ein.

Tweet der Bundespolizei