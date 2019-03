Auf der Autobahn 8 ist ein Mann am Fahrbahnrand von einem Taxi erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 31-Jährige hatte am Montagabend in der Nähe des Stuttgarter Flughafens die Ladung auf einem Anhänger sichern wollen. Dabei war der 66 Jahre alte Taxifahrer ungebremst auf das Gespann aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Der 31-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Taxis blieb leicht verletzt.

