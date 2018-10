Lahr / DPA

Ein Mann hat in Lahr (Ortenaukreis) zwei Polizeibeamte nach einer Verkehrskontrolle angegriffen und verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sollte ihm am Donnerstag in einem Krankenhaus Blut entnommen werden. Der Mann sträubte sich. Eine Beamtin wurde dabei so verletzt, dass die dienstunfähig wurde. Er muss mit einer Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen.

