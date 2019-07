Weil er mit einem Zimmermannshammer auf seinen Wohnungsnachbarn eingeschlagen haben soll, sitzt ein 51 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft klingelte der Beschuldigte am Montagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in Dußlingen (Kreis Tübingen) an der Tür des 32-jährigen Opfers. Wohl wegen Nachbarschaftsstreitigkeiten soll er diesem unvermittelt mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen und den Mann schwer verletzt haben. Lebensgefahr bestand den Angaben vom Dienstag nach nicht. Gegen den mutmaßlichen Täter wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt.

Pressemitteilung