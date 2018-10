Waldshut-Tiengen Mama will Geld „einkaufen“: Vierjähriger schleicht hinterher

Waldshut-Tiengen / DPA

In einem unbeobachteten Moment ist ein Vierjähriger seinen Eltern allein in die Innenstadt von Waldshut-Tiengen (Kreis Waldshut) entwischt. Der Junge sei einem Passanten abends aufgefallen, der die Polizei verständigte. Der Kleine erzählte daraufhin, dass seine Mama Geld „einkaufen“ wollte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es stellte sich heraus, dass er seiner Mutter unbemerkt am Mittwochabend aus der Wohnung nachgelaufen war, die zu einem Bankautomaten gehen wollte. Der Vierjährige kam danach wohlbehalten wieder zurück nach Hause.

