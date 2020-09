Beim Sturz von einer Hebebühne in Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Männer teils schwer verletzt worden. Sie fielen mehrere Meter tief. Polizeiangaben zufolge kamen beide in eine Klinik, einer von ihnen per Hubschrauber. Wie es am Mittwochmorgen zu dem Arbeitsunfall in einer Firmenhalle kam, war zunächst unklar.