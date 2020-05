Erst sollen sie einen Reinigungswagen am Stuttgarter Hauptbahnhof gestohlen und dann einen 32-Jährigen verprügelt haben: Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls und der gefährlichen Körperverletzung gegen drei 18 Jahre bis 20 Jahre alte Männer. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, hatten die drei Tatverdächtigen am Vorabend den Reinigungswagen am Hauptbahnhof geklaut, waren damit S-Bahn gefahren und in Plochingen wieder ausgestiegen. In der Unterführung des Bahnhofs sprach der 32-Jährige die jungen Männer auf den Reinigungswagen an. Die Drei seien daraufhin mit Faustschlägen und Tritten auf den Mann losgegangen. Der 32-Jährige kam mit einem Nasenbeinbruch, Platzwunden und Hämatomen in ein Krankenhaus.