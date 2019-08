Zwei junge Männer haben in Ulm auf einem Balkon mit Softair-Waffen hantiert und für einen Polizeieinsatz gesorgt. Passanten hätten am Freitag die beiden mit einem Gewehr beobachtet und die Beamten gerufen, teilte diese am Samstag mit. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den Waffen - augenscheinlich einem Gewehr und einer Pistole - um Softairwaffen. Der 22-jährige Besitzer und sein Freund hatten mit diesen auf einen Müllhaufen in einem umzäunten Hinterhof des Gebäudes gezielt. Personen hätten sich in dem Hinterhof nicht aufgehalten, hieß es. Die beiden Softair-Waffen wurden von der Polizei beschlagnahmt.

Link zur Polizeimeldung