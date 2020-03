Ein acht Jahre altes Mädchen ist von seiner älteren Schwester, seinen Eltern und weiteren Helfern aus dem leicht vereisten Mummelsee im Schwarzwald gerettet worden. Die drei Jahre ältere Schwester habe zuerst versucht, das Mädchen aus dem Wasser in Seebach (Ortenaukreis) zu ziehen, nachdem es auf einem Steg ausgerutscht und in den See gestürzt sei, teilte die Polizei am Montag mit. Die Eltern seien am Sonntagmittag schnell zur Stelle gewesen und hätten die leicht unterkühlten Mädchen an Land gezogen. Die Bergwacht versorgte sie mit warmen Decken.

Mitteilung der Polizei