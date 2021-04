Die Sternschnuppennacht 2021 steht an: Dank des Lyriden Meteorschauers sind aktuell mehr Sternschnuppen am Nachthimmel zu sehen als gewöhnlich. Jedes Jahr im April sorgt der Meteorstrom für ein besonderes Spektakel am Firmament. Das Maximum erreicht der Lyriden-Schauer heute Nacht vom 22. auf 23. April 2021.

Was sind Lyriden? Wann sieht man die Sternschnuppen am besten? Wir haben euch alle Infos rund um den Meteorschauer im Überblick.

Bedeutung: Was sind Lyriden?

Die Lyriden sind ein Meteorstrom, der jeden Frühling auftritt. Das astronomische Phänomen ist schon seit einigen Jahrhunderten vor unserer Zeitrechnung bekannt. Der Name leitet sich vom Sternbild Leier ab, lateinisch auch Lyra genannt.

Bei den Lyriden handelt es sich um Bruchstücke des Kometen Thatcher C/1861 G1. Wenn diese Bruchstücke schließlich an der Erdatmosphäre verglühen, entsteht das typische Bild einer Sternschnuppe.

Maximum: Höhepunkt des Lyriden Meteorschauers 2021

Die Lyriden sind jedes Jahr zur gleichen Zeit zu sehen, also etwa vom 14. bis 30. April. Der Höhepunkt der Sternschnuppen ist am 22. April. Also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind die meisten Sternschnuppen zu erwarten, was bis zu 20 Meteore pro Stunde bedeuten kann.

Youtube Lyriden Meteorschauer 2021

Uhrzeit: Wann sind Lyriden am besten zu sehen?

frühen Morgenstunden beobachten. Allerdings muss das Wetter mitspielen. Zudem stört in diesem Jahr das helle Mondlicht die Sicht, da in wenigen Tagen Am besten lassen sich die Sternschnuppen zwischen 00:00 und 2:00 bzw. in denbeobachten. Allerdings muss das Wetter mitspielen. Zudem stört in diesem Jahr das helle Mondlicht die Sicht, da in wenigen Tagen der nächste Vollmond ansteht.

Himmelsrichtung: Wo sind die Lyriden zu sehen?

Die Lyriden sind auf der gesamten Nordhalbkugel und sogar in Teilen der Südhalbkugel zu sehen. Der Radiant, also der Punkt, aus dem die Sternschnuppen auftauchen, liegt in südlicher Richtung im kleinen Sternbild Leier. Gut zu erkennen ist das durch den Stern Wega, der recht hell leuchtet.