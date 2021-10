Schauspieler Ludwig Haas, der vielen als „Dr. Dressler“ aus der „Lindenstraße“ bekannt war, ist tot. Er starb bereits am 4. September im Alter von 88 Jahren in seiner Heimatstadt Neumünster, wie seine Tochter Franca Haas am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur bestätigt.

Lindenstraße-Schauspieler Ludwig Haas ist in Neumünster gestorben

Bei der „Lindenstraße“ war Ludwig Haas seit der ersten Folge 1985 dabei. 34 Jahre lang spielte er in der ARD-Serie die Rolle des etwas oberlehrerhaften Arztes, der im Rollstuhl saß. Wenige Monate vor der Einstellung der Serie im März 2020 starb seine Figur „Dr. Dressler“ den Serientod.

Sein Kollege Joachim Hermann Luger, der den „Hans Beimer“ spielte, nannte Haas einen „großartigen Schauspieler“. „Er war immer präzise, immer bestens vorbereitet“, sagte Luger der dpa. „Wir haben uns gegenseitig sehr geschätzt.“ Schauspielerin Marie-Luise Marjan („Helga Beimer“) nannte Haas einen „wunderbaren Kollegen“, der stets geduldig und freundlich gewesen sei. Er habe ihr auch einen guten Tipp gegeben, erzählte Marjan der dpa. „Er sagte mir: Du musst jede Szene 20 mal laut vor dich hin sprechen, erst dann hast du sie im Kopf.“

Haas wirkte in „Der Alte“, „Tatort“ und „Derrick“ mit

Haas wurde 1933 in Eutin (Schleswig-Holstein) geboren. Nach einer Schauspielausbildung stand er zunächst auf verschiedenen Theaterbühnen, unter anderem in Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart und München. Zudem war er aber auch in TV-Serien in Nebenrollen zu sehen, etwa im ARD-„Tatort“ und in den ZDF-Reihen „Der Alte“ und „Derrick“.

Die Todesursache von Ludwig Haas war Herzversagen

Franca Haas sagte, ihr Vater sei in der Ostsee bestattet worden: „Das war sein ausdrücklicher Wunsch.“ Er sei in einem Krankenhaus nach einer Operation an Herzversagen gestorben.