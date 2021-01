Lotto-Jackpot liegen 6 Millionen Euro, da am Samstag niemand die sechs Richtigen samt Superzahl getippt hatte. Ob es bei der Ziehung am 20.01.2021 einen glücklichen Gewinner gibt, wird sich erst am Donnerstag mit der Veröffentlichung der Quoten zeigen. Die Lottozahlen vom Mittwoch sind gezogen! Imliegen, da am Samstag niemand die sechs Richtigen samt Superzahl getippt hatte. Ob es bei derameinen glücklichen Gewinner gibt, wird sich erst am Donnerstag mit der Veröffentlichung derzeigen.

Alle Infos zu den Gewinnzahlen und Quoten zu Lotto 6 aus 49 sowie den Zusatzlotterien findet ihr hier.

Das sind die Lottozahlen von heute

Die Gewinnzahlen aus der Ziehung lauten:

Lottozahlen: 5 – 6 – 11 – 31 – 35 – 42

Superzahl: 0

Spiel 77: 6370180

Super 6: 292611

(Alle Angaben ohne Gewähr)



Das Video zur Lotto-Ziehung am 20.01.2021

Video auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Lotto nachschauen.

Youtube Die Live-Ziehung Falls ihr die Ziehung verpasst habt, könnt ihr sie imauf dem offiziellen Youtube-Kanal von Lotto nachschauen.



Gewinnabfrage: Wie ihr eure Lottozahlen prüft

Gewinnauskunft checken, ob ihr richtig getippt habt. Wir erklären euch

Habe ich gewonnen? Diese Frage stellt sich jeder Lottospieler, sobald die Ziehung vorbei ist. Wenn die aktuellen Lottozahlen feststehen, könnt ihr über diechecken, ob ihr richtig getippt habt. Wir erklären euch in unserem Gewinnabfrage-Artikel , wo und wie das geht.

Gewinner? Wann und wo ihr den Lotto-Gewinn abholen könnt

Ihr habt die richtigen Zahlen getippt – aber wie geht es dann weiter? Wo könnt ihr den gewonnenen Betrag abholen und ab wann ist er verfügbar?

Mit eurem Tippschein könnt ihr euren Lotto-Gewinn direkt am nächsten Tag nach der Ziehung oder sogar bis zu 13 Wochen später abholen. Kleinere Geldbeträge werden direkt in der Annahmestelle ausbezahlt. Solltet ihr eine größere Summe gewonnen haben, meldet euch bei der Lotto-Zentrale eures Bundeslandes. Anschließend wird euch der Gewinn auf

euer Konto überwiesen.

Lotto seit September teurer

Lottospieler müssen seit dem 23. September 2020 mehr bezahlen: Pro Tipp kostet es sie 20 Cent mehr – also 1,20 Euro. Im Gegenzug wird es dafür aber höhere Gewinne geben: Dank eines neuen Gewinnplans soll der Lotto-Jackpot künftig schneller in zweistellige Millionenhöhen klettern. Außerdem gibt es eine neue Regelung bezüglich der Zwangsausschüttung. Bisher wurde der Jackpot ausgeschüttet, wenn er zwölf Mal hintereinander nicht geknackt wurde. Seit September gilt jetzt eine Mindestsumme von 45 Millionen Euro für die Ausschüttung, unabhängig von der Laufzeit.

Zwangsauszahlung Lotto: Die neue Regelung zur Zwangsausschüttung

Im Herbst gab es eine Änderung bei der Zwangsausschüttung: Seit dem 23. September 2020 muss der Jackpot nicht nach zwölf Ziehungen ausgeschüttet werden, sondern ab der Summe von 45 Millionen Euro – unabhängig von der Laufzeit. Dabei ist nicht die prognostizierte Jackpot-Summe ausschlaggebend, sondern ob bereits 45 Millionen Euro oder mehr im Jackpot liegen. Dadurch kann es sein, dass der erwartete Jackpot zwar bei ca. 45 Millionen Euro liegt, eine Zwangsausschüttung jedoch erst in der nächsten Ziehung erfolgt, wenn die Gewinnklasse 1 nicht besetzt ist. Tippt kein Spieler „sechs Richtige mit Superzahl“, würde die garantierte Ausschüttung in der nächstniedrigeren Gewinnklasse passieren. Die Frage ist also nicht, ob jemand den Jackpot geknackt hat, sondern in welcher Gewinnklasse.

