Die Lottozahlen vom Samstag stehen jetzt fest. Amwurden dieermittelt. Bei der letzten Ziehung am Mittwoch hat niemand den Jackpot geknackt, daher lag der Jackpot am heutigenbei. Ob diesmal jemand alle Zahlen richtig hat, seht ihr am Montag anhand der. Dann könnt ihr auch prüfen, ob bzw. wie viel ihr gewonnen habt. Ob ihr mit euren Zahlen richtig liegt, zeigt sich allerdings bereits jetzt.