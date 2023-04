08.04.2023 wurden die aktuellen Gewinnzahlen ermittelt. Am Samstag lagen 6 Millionen Euro im Lotto-Jackpot, nachdem dieser in der vorigen Ziehung nicht geknackt worden ist. Tippte nun jemand auf die komplett richtigen Zahlen? Das zeigt sich normalerweise am darauffolgenden Montag gegen 9 Uhr. Da es sich in dieser Woche jedoch um den Ostermontag handelt, der bundesweit ein gesetzlicher Feiertag ist, folgen die Quoten am Dienstagmorgen. Die Lottozahlen vom Samstag stehen fest. Bei der Auslosung amwurden die aktuellenermittelt. Amlagenim, nachdem dieser in der vorigen Ziehung nicht geknackt worden ist. Tippte nun jemand auf die komplett richtigen Zahlen? Das zeigt sich normalerweise am darauffolgenden Montag gegen 9 Uhr. Da es sich in dieser Woche jedoch um denhandelt, der bundesweit ein gesetzlicher Feiertag ist, folgen die Quoten am

Hier findet ihr alle Infos zur Ziehung und Abgabe sowie den Gewinnzahlen von Lotto 6 aus 49 und den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6.

Die Lottozahlen vom Samstag, 08.04.23

Die Gewinnzahlen aus der Ziehung am 08.04.2023 lauten:

Lottozahlen: 26 - 49 - 40 - 2 - 16 - 34

Superzahl: 3

Spiel 77: 6393578

Super 6: 092432

Die Quoten zu Lotto am Samstag, 08.04.23

Für gewöhnlich werden die Quoten zum Samstagslotto am darauffolgenden Montag gegen 9 Uhr veröffentlicht. Da es sich am Ostermontag, 10.04.2023, allerdings um einen bundesweiten Feiertag handelt, folgen die Quoten erst am Dienstagmorgen.

Lotto am Samstag: Wann werden die Lottozahlen gezogen?

Die Lottozahlen werden immer samstags ab 19:25 Uhr gezogen. Da die Ziehung nur wenige Minuten dauert, stehen die Gewinnzahlen in der Regel ab 19:30 Uhr fest.

Lotto am Samstag: Wann ist Annahmeschluss?

Der Annahmeschluss beim Samstagslotto unterscheidet sich zwischen den Bundesländern minimal.

In Hamburg und Nordrhein-Westfalen ist der Annahmeschluss 18:59 Uhr. Bei allen anderen Bundesländern ist er um 19:00 Uhr.

Gewinnabfrage Lotto: Zahlen checken

Sobald die Lottozahlen feststehen, könnt ihr über die Gewinnauskunft prüfen, ob ihr gewonnen habt. Wir erklären euch, wo und wie das geht

Wann und wo ihr euren Lotto-Gewinn abholen könnt

Ihr habt die richtigen Zahlen getippt – aber wie geht es dann weiter? Mit eurem Tippschein könnt ihr euren Gewinn direkt am nächsten Tag nach der Ziehung oder sogar bis zu 13 Wochen später abholen.

Kleinere Geldbeträge werden direkt in der Annahmestelle ausbezahlt. Solltet ihr eine größere Summe gewonnen haben, meldet euch bei der Lotto-Zentrale eures Bundeslandes. Anschließend wird euch der Gewinn auf euer Konto überwiesen.

Lotto-Jackpot: Woher kommt das Geld?

Die Gewinnsumme beim Lotto besteht aus den Gebühren, die für die Spielscheine bezahlt werden. Falls bei einer Ziehung niemand den Jackpot knackt, wird der nicht ausgeschüttete Gewinn auf die nächste Gewinnsumme addiert.

Der Jackpot kann allerdings nicht unbegrenzt wachsen: Nach zwölf Lotto-Ziehungen ohne Gewinner kam es nach der bisherigen Regelung bei der 13. Ziehung zur Zwangsausschüttung. Dadurch ist die Gewinnchance höher, weil auch die Tippscheine mit weniger als sechs richtigen Gewinnzahlen berücksichtigt werden – das Geld wird dann in den nächstniedrigeren Gewinnklassen verteilt. Seit Herbst 2020 gibt es eine neue Regelung: Demnach wird der Jackpot erst zwangsausgeschüttet, wenn die Grenze von 45 Millionen erreicht ist.

