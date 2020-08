Nach deram Mittwoch mit 28 Millionen Euro fing am Samstag alles wieder von vorne an. Daher lagen am 22. August „nur“im Lotto-Jackpot . Doch erneut hat niemand richtig getippt - sowohl in Rang 1 als auch in Rang 2 gab es keinen Gewinner. Somit wandert das Geld in den Topf vom Mittwochslotto. Am 26.08.2020 geht es also um 4 Millionen Euro.