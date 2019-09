In einer finnischen Kleinstadt gibt es seit einem Monat auf einmal 50 Millionäre: Eine Tippgemeinschaft aus Siilinjärvi hatte am 23. August den Eurojackpot geknackt und die Höchstsumme von 90 Millionen Euro abgeräumt.

Ganz so viel ist bei der Ziehung am Freitag zwar nicht im Topf, aber auch mit 40 Millionen Euro lässt sich etwas anfangen – wenn man denn seine sieben Kreuzchen auf dem Lotterielos richtig setzt. Die Chance dazu liegt bei 1 zu 95 Millionen.

Gewinnzahlen werden in Finnland gezogen

An der Zahlenlotterie beteiligen sich 18 europäische Länder. Die winnzahlen werden um 21 Uhr in Helsiniki gezogen – wie immer unter Aufsicht der Polizei. Annahmeschluss ist um 19 Uhr. Wer an einer Lotto-Annahmestelle spielt, muss seine Spielquittung aufbewahren – ohne diese wird ein potenzieller Gewinn nicht ausgezahlt.

Um online um den Eurojackpot zu spielen, muss man sich zuvor registrieren und bekommt im Fall eines Gewinns das Geld direkt aufs Konto. In der Regel sind die Ziehungsergebnisse bereits am späten Freitagabend unter eurojackpot.de verfügbar. Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre.

