36 Direktoren von namhaftenhaben in einem Brief gegen die Schließung ihrer Häuser aufgrund der neuen Corona-Regeln in Ländern wie Baden-Württemberg oder Bayern protestiert. „Erkennbar hat die Politik sich darum bemüht, bei der Gestaltung des neuerlichen Lockdowns differenziert vorzugehen“, teilten die 36 Direktorinnen und Direktoren mit. Leider sei derjedoch abermals extrem betroffen und mit ihm gerade auch die Museen, die bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr für mehrere Wochen geschlossen werden sollten. „Bei allem Verständnis für die Herausforderungen, die Corona uns allen auferlegt, halten wir das für eine falsche Entscheidung“, heißt es.

Museen gehörten zu den sichersten öffentlichen Orten. Die seit März entwickelten Hygiene- und Abstandsregeln, die Begrenzung der Besucherzahl sowie der konsequente Verzicht auf Eröffnungen und größere Veranstaltungen hätten sich bewährt. Wenn die Museen nun erneut geschlossen würden, so erscheine dies eher als symbolische Geste.

„Es ist uns unverständlich, warum es möglich ist, Baumärkte,und andere Geschäfte offen zu halten, Museen aber, die über dieselben oder großzügigere Flächen für einen Corona-gerechten Publikumsverkehr verfügen, geschlossen werden.“ Eine Sonderregelung gibt es lediglich in Thüringen, und zwar für Museen, die trotz Corona-Lockdown noch entgeltfreie, bildungsbezogene Angebote im Programm haben, etwa für Besuche von. In Bayern und Baden-Württemberg gibt es bei den Regeln jedoch keinerlei Flexibilität. Ministerpräsident Winfried Kretschmann will keine Gespräche mit den 35 Bürgermeistern aus unterschiedlichen Parteien, die flexiblere Regeln gefordert hatten . Baden-Württemberg sei eines der stärker von Corona betroffenen Ländern, so die Begründung in einem. Von der Bundesregierung kam zudem die Ausage, dass auch in 14 Tagen keine vorzeitigen Lockerungen zu erwarten seien. Im Gegenteil: Der Corona-Lockdown könnte „bei Bedarf“ sogar verlängert werden, meinten verschiedene Politiker.