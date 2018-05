Neuenstein Lkw-Räder im Wert von 20 000 Euro gestohlen

Neuenstein / DPA

Diebe haben im Hohenlohekreis Lkw-Räder im Wert von rund 20 000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Täter in der Nacht zum Sonntag einen Durchgang in einen Maschendrahtzaun geschnitten und waren so auf das Gelände einer Lkw-Firma in Neuenstein gelangt. Dort stahlen sie 48 Räder aus einem Container, dessen Schloss sie aufbrachen. „Sicherlich brauchten die Diebe ein entsprechendes Fahrzeug oder einen großen Anhänger, um ihre Beute abtransportieren zu können“, teilte die Polizei mit. Zudem dürfte der Diebstahl einige Zeit in Anspruch genommen haben. Die Ermittler suchen Zeugen.

Mitteilung