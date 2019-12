Der 59 Jahre alte Fahrer eines Kleinlastwagens ist bei einem Unfall auf der Autobahn 5 bei Herbolzheim (Kreis Emmendingen) ums Leben gekommen. Nach ersten Polizeiangaben fuhr der Mann am Mittwochmorgen ungebremst auf einen stehenden Sattelzug an einem Stauende auf. Dadurch wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verletzte sich tödlich. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 35 000 Euro. Die Autobahn in Richtung Freiburg war zwischenzeitlich voll gesperrt.

Pressemitteilung