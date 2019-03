Bei einem Angriff auf Moscheen in Christchurch in Neuseeland sind mehrere Personen getötet worden. Die aktuelle Entwicklung in unserem Liveblog.

Die Ereignisse in Christchurch ist für Neuseeland eine der schlimmsten Gewalttaten der jüngeren Geschichte. Ein Attentäter hat bei einem Angriff auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt sind mindestens 49 Menschen getötet worden.

Die aktuelle Entwicklung in unserem Liveblog:

