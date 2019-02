Kommissarin Heller Lisa Wagner im neunten Fall „Herzversagen“

Katrin Stahl

Eigensinnig und manchmal ganz schön schräg: Winnie Heller ist keine alltägliche Ermittlerin. Ge­spielt wird sie seit sechs Jahren von Lisa Wagner. Die Darstellerin spricht im Interview über Ähnlichkeiten mit der Kommissarin, gute Dialoge und ihre Kollegen am Set.

Morgen Abend zeigt das ZDF den neunten Fall von Kommissarin Heller. Sind Sie vor der ersten Ausstrahlung aufgeregt?

Lisa Wagner: Aufgeregt bin ich nicht unbedingt. In diesen Momenten denke ich mir oft nur: Das ist jetzt gerade nicht wahr! So viele Menschen schauen sich zur selben Zeit den Film an – das ist für mich noch immer irreal.

Werden Sie auch vor dem TV sitzen?

Das weiß ich noch nicht. Eigentlich schaue ich mir selten meine eigenen Filme direkt bei der Ausstrahlung an. Für mich ist es gar nicht so einfach, mir selbst beim Spielen zuzusehen. Andere Darsteller haben damit vielleicht keine Probleme, ich persönlich muss dafür gut drauf sein.

In der vergangenen Folge gab Winnie Heller am Ende ihre Dienstwaffe ab. Sie brauchte eine Auszeit. Viele Fans hatten damals Angst, dass es vorbei sei mit der Krimi-Reihe.

Das war für uns nie ein Thema. Aber natürlich ist es ganz schön, dass wir so mit der Erwartungshaltung spielen können. Das macht Spaß. Trotzdem: Meiner Meinung nach wäre so ein Abgang für Winnie Heller viel zu seicht gewesen (lacht).

Die junge Kommissarin ist ja eher ein schwieriger Charakter. Wie würden Sie Winnie Heller beschreiben?

Sie ist eigensinnig. Sie hat ein Herz aus Gold. Und manchmal macht sie es sich selbst auch ziemlich schwer.

Sind Sie beide sich ähnlich?

Die Film-Reihe basiert ja auf Romanen. Dort wurde Winnie als ein Typ beschrieben, der in vielen Bereichen anders ist als ich. Allerdings spiele ich sie jetzt seit sechs Jahren und habe mit der Zeit natürlich auch immer mehr von mir selbst in die Figur hineingepackt. Eine Verschmelzung ist da ganz normal.

Was mögen Sie an Heller?

Sie macht, was sie will – zum Beispiel, wenn sie das Auto ihres Kollegen kaputt fährt. Oft sind es Dinge, die ich nicht machen darf, mir aber bestimmt schon einmal vorgestellt habe. Das finde ich toll an ihr.

Und finden Sie manche Aktionen von ihr auch nicht so korrekt?

Natürlich ist es nicht korrekt, was sie macht – das ist ja der Spaß an der Sache! Um sie spielen zu können, muss ich verstehen, was in ihr vorgeht. Das passiert aber eher auf einer instinktiven als auf einer rationalen Ebene. Aber ich glaube, dass das dem Publikum im besten Fall genauso geht.

Sie schreiben ja auch bei den Dialogen mit. Wie sieht das konkret aus?

Bereits im Vorfeld spreche ich mit dem Autor, der Regisseurin und der Produktion und wir überlegen uns, welche Situationen für Heller am spannendsten wären. Dann schicken wir uns immer wieder neue Fassungen und Dialogvorschläge zu und organisieren Telefonkonferenzen und Sitzungen – ein wüstes Hin und Her! Wir sind ein eingespieltes Team und kennen uns und unsere Figuren schon lange. Trotzdem dauert der ganze Prozess oft mehrere Monate. Gute Dialoge sind das Schwierigste, was es gibt. Damit es so leicht aussieht, braucht man viel Zeit und muss leider auch einige Entwürfe wegwerfen.

Treffen Sie sich zur Vorbereitung auf Ihre Rolle auch mit Polizisten?

Ganz am Anfang habe ich das gemacht, um einen Eindruck zu bekommen. Aber mittlerweile nicht mehr. In der echten Polizeiarbeit ist der bürokratische Aufwand wahnsinnig hoch geworden – das kann man im Fernsehen einfach nicht erzählen. Tatsächlich sind viele Sachen überhaupt nicht nah an der Realität, zum Beispiel, wenn die Kommissarin einen Verdächtigen nackt durch den Wald schickt. Im echten Leben wäre Winnie Heller bestimmt schon tausendmal rausgeflogen.

Hellers Partner Verhoeven ist raus aus der Serie – für die Kommissarin ein schwerer Schlag. Wie finden Sie es, dass Ihr Kollege Hans-Jochen Wagner nicht mehr dabei ist?

Hans fehlt mir – wie man in der Pfalz so schön sagt – „wie die Hand am Leib“. Er ist ein wundervoller Mensch, den ich einfach sehr gerne mag. Ich muss jetzt halt damit umgehen, dass er nicht mehr da ist. Da geht es mir nicht sehr viel anders als Winnie.

Dafür spielt jetzt Lavinia Wilson die neue Ermittlerin an Ihrer Seite.

Genau, sie ist auch eine ganz tolle Kollegin – beim aktuellen Fall und wahrscheinlich auch bei weiteren Fällen. Darüber würden wir uns zumindest sehr freuen.

Sie haben eine klassische Schauspielausbildung. Was raten Sie jungen Menschen, denen dieser Weg nicht offensteht?

Viele Wege führen zur Schauspielerei. In Deutschland gibt es zum Beispiel auch sehr gute Privatschulen. Das Theater ist ein eher geschlossenes System, dafür ist das Fernsehen aber durchaus offen. Wichtig ist immer: Man muss einfach ackern und hart arbeiten – bis man so gut ist, dass es klappt.

Was wäre denn Ihre Traumrolle?

Das kann ich gar nicht so sagen. Die Rollen, mit denen ich mich beschäftige, werden irgendwie immer zu Traumrollen. Ich bin ein neugieriger Mensch. Für mich ist es schön, eine Figur zu entdecken, während ich sie spiele.

Info „Kommissarin Heller: Herzversagen“, Samstag, 20.15 Uhr, ZDF