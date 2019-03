Emanuela Orlandi Liegt Emanuela Orlandi im Hohenlohe-Grab in Rom?

Liegt Emanuela Orlandi im Hohenlohe-Grab in Rom?

Vatikan / Bettina Gabbe

Im deutschen Friedhof im Vatikan, einem der friedlichsten Oasen Roms am Petersdom, soll die Leiche der 1983 in Rom verschwundenen Emanuela Orlandi liegen. Die Familie der im Alter von 15 Jahren auf der Piazza Navona verschwundenen Tochter eines Vatikanangestellten fordert die Öffnung des Grabes von Kardinal Gustav von Hohenlohe, der 1896 gestorben ist und aus dem Hause Schillingsfürst stammt.

Ein mysteriöser Brief an die Anwältin der Familie enthält das Foto eines Engels über dem Grab auf dem Campo Santo Teutonico. Der Absender forderte die Familie in seinem Schreiben auf, dort zu suchen, wohin die Hände des Engels weisen.

Die Marmorfigur über dem Grab hält eine Tafel mit der Aufschrift „Requiescat in pace“ (Ruhe in Frieden). Beide Hände weisen damit auf das, was sich unter der Grabplatte befindet.

Offenbar um weiteren Verschwörungstheorien zuvorzukommen, bestätigte der Vatikan umgehend, dass Kardinal Staatssekretär Pietro Parolin ein Schreiben der Anwältin Laura Sgrò mit Forderungen der Familie erhalten habe. Sie würden nun geprüft.

Recherchen der Juristin ergaben, dass das Hohenlohe-Grab mindestens ein Mal geöffnet worden sei. Auch würden zum Andenken an das vor 35 Jahren verschwundene Mädchen Blumen auf dem Grab abgelegt.

Als die Juristin erfuhr, „dass mehrere Personen über die Möglichkeit informiert wurden, dass die sterblichen Überreste von Emanuela Orlandi im deutschen Friedhof versteckt wurden“, bat sie um Einsicht in alle das Grab betreffenden Akten und dessen Öffnung. Der Friedhof liegt als exterritoriales Gebiet auf italienischem Boden, unterliegt aber der Hoheit des Heiligen Stuhls.

Der im 8. Jahrhundert im Vatikan gegründete Campo Santo Teutonico umfasst neben dem Gräberfeld ein Priesterkolleg, eine Erzbruderschaft und mit dem römischen Institut der Görres-Gesellschaft eine Forschungseinrichtung. Auf dem Friedhof liegen Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum wie der katholische Schriftsteller Stefan Andres (1906–70) begraben.

Die sterblichen Überreste von Emanuela Orlandi waren zuletzt unter dem Boden der Vatikanbotschaft in Rom vermutet worden, als dort im vergangenen Herbst bei Bauarbeiten Knochen entdeckt worden waren. Genauere Unter­suchungen zeigten jedoch, dass es nicht ihre Knochen sein konnten.

Die 15-Jährige war vor 35 Jahren vom Musikunterricht nahe der Piazza Navona nicht nach Hause gekommen. Ihr Verschwinden hat immer wieder Verschwörungstheorien hervorgerufen. So wurden ihre Überreste auch einmal im Grab eines Mafia-Bosses vermutet.