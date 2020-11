Der 600 Tonnen schwere Hilfsausleger sei mit dem Auslegerkopf geborgen worden, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Beide Bauteile seien auf ein Werksgelände gebracht worden. Der Offshore-Kran an Bord des Spezialschiffs „Orion“ war Anfang Mai bei einem Test beschädigt worden. Der Kran soll repariert werden. Im September war das Schiff mit dem lädierten Schwerlastkran an einen sicheren Liegeplatz gebracht worden, wo die beschädigten Bauteile des Kranes abgebaut werden. Die Bergung soll voraussichtlich zum Jahresende abgeschlossen sein. Der Schwerlastkran soll im Laufe des kommenden Jahres neu aufgebaut werden. Mehrere Bauteile, darunter der 145 Meter lange Kranausleger, müssen neu gefertigt werden.