Karlsruhe Lichtspiele am Karlsruher Schloss starten am Wochenende

Lichtspiele am Karlsruher Schloss starten am Wochenende

Karlsruhe / DPA

Landschaften, Muster und vor allem viele Farben: Die Karlsruher Schlosslichtspiele starten am Wochenende wieder mit ungewöhnlicher Lichtkunst. Sechs Wochen lang werden ab dem 28. Juli auf dem Schlossplatz jeden Abend multimediale Projektionen gezeigt, wie die Veranstalter mitteilten. Am Donnerstagabend stand bereits eine Probe an.

Die Lichtkunst ist den Angaben zufolge immer, wenn es dunkel ist, bis zum 9. September auf der 170 Meter breiten Südfassade des Schlosses zu sehen. Die Schlosslichtspiele fanden erstmals 2015 zum Stadtgeburtstag statt und waren eigentlich als einmalige Aktion geplant. Der Erfolg war aber so groß, dass sie nun bis einschließlich 2020 fortgesetzt werden, wie die Karlsruhe Marketing und Event GmbH mitteilte.

FAQ zu den Schlosslichtspielen