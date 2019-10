Nach knapp sechs Monaten öffnet die Bundesgartenschau Heilbronn heute zum letzten Mal ihre Tore. Die erwartete Besucherzahl hat die Buga in dieser Zeit nach Angaben der Veranstalter leicht übertroffen. Es werde mit ungefähr 2,3 Millionen Gästen gerechnet, etwas mehr als ursprünglich erwartet, hatten die Organisatoren in der vergangenen Woche mitgeteilt. Seit Mitte April wurde auf 40 Hektar einstigem Brachland Gartenbau in Verbindung mit nachhaltiger Architektur präsentiert.

Für die Bundesgartenschau wurden rund 144 Millionen Euro in die dauerhafte Entwicklung des Geländes investiert, 51 weitere Millionen Euro kostete die eigentliche Gartenschau. Auf dem Areal soll innerhalb der nächsten fünf Jahre ein neues Stadtquartier entstehen mit Wohnungen für 3500 Menschen sowie 1000 Arbeitsplätzen. Die nächste Bundesgartenschau wird 2021 in Erfurt stattfinden.