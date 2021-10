Das Jahr 2021 hatte bislang viele funkelnde Naturspektakel zu bieten. Die Sternschnuppen sind aber noch nicht vorbei und wer sich nochmal etwas wünschen möchte, hat im Monat November die besten Chancen: Die Leoniden stehen an.

Wie gut sind die Sternschnuppen zu sehen? An welchen Tagen erreichen sie ihren Höhepunkt? In welche Himmelsrichtung müsst ihr schauen? Datum und Uhrzeit, Herkunft, Tipps – alle Infos zum Meteorstrom im Überblick.

Leoniden 2021 Datum und Uhrzeit: Wann ist der Meteorstrom?

Der Meteorstrom der Leoniden erstreckt sich über einen recht langen Zeitraum. Vom 06. bis zum 30. November könnt ihr die Sternschnuppen am Himmelszelt beobachten. Anders als die meisten Sternschnuppen kann man die Leoniden sehr gut noch in den frühen Morgenstunden bestaunen.

Leoniden 2021 Maximum: Wann ist der Höhepunkt?

Die Sternschnuppennacht der Leoniden erreicht vom 17. zum 18. November gegen 3 Uhr ihren Höhepunkt. Zu diesem Zeitpunkt sind die meisten Sternschnuppen zu erwarten. Aber aufgepasst: Mit 70 km/h handelt es sich hierbei um sehr schnelle Sternschnuppen. Es gilt also die Augen offen zu halten.

Leoniden 2021 Himmelsrichtung: Ursprung und Herkunft

Ihren Ursprung finden die Leoniden im Sternbild des Löwen, weshalb sie ihren Namen Leoniden tragen (lat. „leo“ = „der Löwe“). Da der Löwe gegen Mitternacht aufgeht, ist erst in den Morgenstunden mit den Leuchterscheinungen zu rechnen. Sein Radiant liegt etwa 10° nordöstlich des Sterns Regulus. Die Leoniden entstehen aus dem Kometen Tempel-Tuttle. Auf seiner Umlaufbahn um die Sonne hinterlässt dieser zahllose Meteoriden. Kreuzt die Erdbahn eine solche Wolke von Bruchstücken und geraten diese in die Atmosphäre, so verglühen sie und können als Sternschnuppen wahrgenommen werden.

Tipps für die Sternschnuppennacht der Leoniden

Wer die löwenstarke Sternschnuppennacht nicht verpassen will, sollte folgende Tipps berücksichtigen:

Das Wichtigste ist, eine klare Nacht zu erwischen.

Sternschnuppen lassen bekanntlich auf sich warten. Passt demnach eure Kleidung an die Temperaturen an.

Schaut nach Osten, denn die Himmelrichtung des Radianten sollte immer im Auge behalten werden.

Stellt sicher, dass ihr einen freien Blick auf den Himmel habt und keine Gebäude oder Ahnliches, eure Sicht verschlechtern.

Sternschnuppen 2021: Orioniden und Co.

Neben den Leoninden gibt es noch weitere bekannte Sternschnuppen in Deutschland:

Quadrantiden – Januar

Lyriden – April

Arietiden – Mai bis Juli

Eta- Aquariiden – April bis Mai

Perseiden – Juli und August

Draconiden – Oktober

Orioniden – November

Geminiden – Dezember

Ursiden – Dezember

Sternschnuppen XXL: Dieses Datum müsst ihr euch merken

Lust auf 10.000 Sternschnuppen pro Stunde? Richtig spektakulär wird es alle 33 Jahre. Nachdem der verantwortliche Komet das innere Sonnensystem durchquert hat und die Erde die Umlaufbahn kreuzt, wird es sensationell. Das ist das nächste Mal im Jahr 2031 der Fall.