Lena Meyer-Landrut soll schwanger sein

Die Sängerin erwartet einem Bericht von Bild zufolge ihr erstes Baby

Meyer-Landrut ist mit dem Sänger-Kollegen Mark Forster liiert, den sie unter anderem bei „The Voice Kids“ kennenlernte

Sie war ESC-Gewinnerin, sie arbeitet als Model, sie ist Jury-Mitglied bei „The Voice Kids“ - und ist Lena Meyer-Landrut nun auch Mama? Das zumindest legt ein Bericht der „Bild“ vom späten Samstagabend nahe, dass Meyer-Landrut bald Mutter werden könnte. Demnach sollen, so berichtet „TV Digital“ , Meyer-Landrut und ihr Partner, der Sänger Mark Forster, am Samstagmittag bei einem Großeinkauf vor einem Berliner Getränkemarkt gesichtet worden sein. Und während Mark Forster Getränkekisten ins Auto gehoben haben soll, stand die 29-jährige Sängerin daneben – offenbar mit einem nicht zu übersehenden Babybauch. Bild spezifiziert das Outfit, demzufolge sie mit „schwarzer Leggings, Winterstiefeln und schwarzem Sweatshirt“ unterwegs war. Die Aufschrift darauf: „More Love“, mehr Liebe.

Weiter heißt es bei der Bild, dass man „davon ausgehen“ könne, dass die Meyer-Landrut „schon in der zweiten Hälfte ihrer Schwangerschaft ist“.

Lena Meyer-Landrut schwanger? Deutete Instagram-Post an Silvester darauf hin?

„TV Digital“ indes berichtet darüber, dass es „weitere Indizien für baldigen Nachwuchs“ auf Meyer-Landruts Instagram-Kanal gegeben habe in einem Post rund um Silvester. Die News-Webseite schreibt: „Hier wirkte Lena bei ihrem Neujahrspost überraschend reflektiert und weich. Mit dem Wissen über ein Baby macht ihr jüngster Beitrag also gleich doppelt so viel Sinn.“

Auf Mark Forsters Instagram-Account ist der letzte Post ebenfalls einer zum Jahreswechsel. In einem Throwback-Post zeigt er ein Bild von sich mit Freunden in einer Limousine in New York. Allerdings nicht an Silvester. Das, so bittet er augenzwinkernd zu entschuldigen, liege daran, dass er schon Weißwein getrunken habe. Er wünscht allen, dass sie „amtlich“ rüberrutschen sollen. Von Baby-News an dieser Stelle keine Spur.

Während Meyer-Landrut 2022 „TV Digital“ zufolge wieder plant auf Tour zu gehen, hätte Forster im vergangenen Jahr auf der Bühne stehen wollen - unter anderem in Ulm auf dem Münsterplatz im Rahmen des Schwörwochenendes , das allerdings corona-bedingt in seiner ursprünglichen Form ins Wasser fiel.

Lena Meyer-Landrut schwanger: Diese Rolle spielte sie bei Richter Alexander Hold

Lena also soll schwanger sein. Die Rolle der Schwangeren, der werdenden Mutter, hat sie im realen Leben also in den vergangenen Monaten bereits erfahren - und wird es in den kommenden wahrscheinlich noch viel mehr. In die Rolle einer Schwangeren war Meyer-Landrut bereits früh in ihrer Karriere geschlüpft, wie unter anderem Videoschnipsel auf der Videoplattform „Tik Tok“ zeigen. Dort spielt Lena Meyer-Landrut in der Sendung „Richter Alexander Hold“ die Schwangere Carola Tietge.

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster: Gemeinsamer Auftritt bei „The Voice“

Tatsächlich hat sich aus der Zusammenarbeit der beiden offenbar zügig eine enger werdende Freundschaft entwickelt. Immer wieder sind die beiden sich - auch beruflich bedingt - über den Weg gelaufen. So etwa, als sie 2016 die Synchronisation für den Film „Trolls“ machten - und ein gemeinsames Bild aus dem Studio auf Instagram posteten.

Weitere gemeinsame Aktionen gab es bei „Sing meinen Song“, wo Forster Lena mit einer Version ihres Songs „Satelite“ beeindruckte und rührte. Wenig später überraschte Lena Mark während seiner Tour 2017 in Berlin, als sie auf die Bühne ging und mit ihm ein Duett sang. Einen Monat später revanchierte sich Mark und trat auf Lenas Tour auf.

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster: Dass sie ein Paar sind, wurde vor einem Jahr bekannt

Dass Lena Meyer-Landrut und Mark Forster ein Paar sind, ist seit ungefähr einem Jahr bekannt. Es war die Promi-Breaking-News des frühen 2020. Zunächst hatte Meyer-Landrut immer wieder Bilder von sich und ihrem Hund in herrlichem Bergpanorama gepostet. Wie verschiedene News-Webseiten aber durchstachen, soll sie nicht nur von ihrem Hund, sondern auch von Mark Forster begleitet worden sein.

Das sind Lena Meyer-Landrut und Mark Forster

Lena Meyer-Landrut

Geburtstag: 23. Mai 1991

Geburtsort: Hannover

Vollständiger Name: Lena Johanna Therese Meyer-Landrut

Alben: Only Love, L, My Cassette Player, Crystal Sky, Good News, Stardust



Mark Forster

Geburtstag: 11.1.1983

Geburtsort: Kaiserslautern

Geburtsname: Mark Cwiertnia