Sie hat es wieder getan: Lena Meyer-Landrut hat ein freizügiges Foto auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht. Ihre Fans sind irritiert.

Für ihre teils offenherzigen und leicht bekleideten Fotos ist Lena Meyer-Landrut bekannt. Gerne veröffentlicht die Sängerin entsprechende Fotos auf ihrem Instagram-Account. Ganz gleich, ob einfacher Post oder Story – Lenas nackte Haut ist häufig ein Hingucker.

Lena zeigt sich hüllenlos in der Toilette

Jetzt hat die 28-Jährige nachgelegt: Ein aktuelles Schwarz-Weiß-Bild zeigt sie nicht nur leichtbekleidet sondern nackt! Der Hintergrund des Bildes, die hellen Kacheln an den Wänden, die mit Stickern und einem Schriftzug versehene Tür, lassen darauf schließen, dass das Bild in einer Toilette aufgenommen wurde. Mit dem linken Arm bedeckt Lena ihre Brüste, die rechte Hand zeigt nach vorn – so als wolle sie den Fotografen davon abhalten, das Bild zu schießen.

Alles natürlich nur inszeniert. Sonst hätte Lena das Bild sicher nicht auf ihrem offiziellen Instagram-Account hochgeladen. Auch der Fotocredit @huettehuette spricht eine klare Sprache. Schließlich hat Fotograf Paul Hüttemann Lena schon öfters in lasziver Pose abgelichtet.

Unterschiedliche Reaktionen auf Lenas Nacktbild

Die Reaktionen ihrer Follower sind wie immer breit gestreut. „Braucht es das, um berühmt zu sein“, schreibt einer. Andere finden das Foto einfach nur klasse.

Und Lena selbst? Die hinterlässt ihren Fans nur die Botschaft: „Langsam, langsam... but the new music ist coming sooner than u might think it.“

