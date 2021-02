Die Sängerin Lena Meyer-Landrut soll ein Baby zur Welt gebracht haben.

Bereits im Januar war bekannt geworden, dass sie schwanger sein soll.

Meyer-Landrut ist mit dem Sänger-Kollegen Mark Forster liiert, den sie unter anderem bei „The Voice Kids“ kennenlernte.

Auf diese frohe Kunde haben Fans von Lena Meyer-Landrut und Mark Forster gewartet. Nachdem im Januar durchgesickert war, dass die 29-jährige DSDS-Ikone („Satellite“) schwanger ist, soll nun die offenbar unübersehbare Bestätigung dafür gekommen sein: Das Sänger-Traumpaar ein Baby bekommen, berichtet „Bild“ am Dienstag, 16.02.2021. Wann das Kind zur Welt gekommen sein soll, wurde nicht gesagt.

Baby geboren: Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sollen einen Sohn haben

Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht, aber „Bild“ meldet, dass beide Eltern eines Jungen geworden seien. Dementsprechend gibt es auch noch keine Informationen, welchen Namen der kleine Bub bekommen wird. Dem Portal zufolge hat Lena Meyer-Landruts Anwalt auf Anfrage zur Geburt ausrichten lassen: „Wie zu allen privaten Dingen wird meine Mandantschaft hierzu keine Stellung nehmen.“

Die die ESC-Gewinnerin von 2010 Lena Meyer-Landrut (29) und ihr Freund Mark Forster (38) seien am Dienstag, 16.02.2021 in Berlin gesehen worden. Sie habe eine Tasche dabei gehabt, und Mark Forster einen Baby-Kindersitz fürs Auto. Ob in dem „Maxi-Cosy“ auch ein Baby war, ist nicht klar.

Mark und Lena seit 2020 ein Paar – dann schwanger und Hochzeit

Eltern? Die beiden Stars lernten sich Berichten zufolge 2015 in der Sat-1-Show Verliebt, verlobt, verheiratet, dann schwanger und jetzt? Die beiden Stars lernten sich Berichten zufolge 2015 in der Sat-1-Show "The Voice Kids" kennen, wo beide Coaches der Teams waren. In einem früheren Interview mit der Website "focus.de" sagte Lena über die Zusammenarbeit: "Mark ist ein cooler Typ und ich bin sehr happy. Der macht einen richtig guten Job und passt einfach dazu."

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sind schon eine ganze Weile zusammen, ihre Liebe soll Anfang 2020 begonnen haben. Damals, im Januar, meldeten Medien, dass die beiden ein Paar sein sollen. Sie hätten bereits rund um Silvester zusammen Urlaub in Bayern gemacht.

schwanger sei. Knapp zwei Wochen später wurde berichtet, das Paar habe schon Ende Dezember heimlich geheiratet. Die Hochzeit sei still und leise und nur im Kreise der engsten Vertrauten erfolgt, berichteten Medien damals. Anfang Januar 2021 hieß es dann in Medien wie „Bild“ und „Bunte“ , dass Lena Meyer-Landrutsei. Knapp zwei Wochen später wurde berichtet, das Paar habe schon Ende Dezember heimlich. Diesei still und leise und nur im Kreise der engsten Vertrauten erfolgt, berichteten Medien damals.

Lena Meyer-Landrut und ihr ihr Sänger-Kollege Mark Forster sollen ein Baby bekommen haben.

© Foto: dpa

Das Paar hält sein Privatleben stets aus der Öffentlichkeit heraus. Zu einem Baby äußerte Lena Meyer-Landrut, die auch als Model erfolgreich ist, sich bisher weder bei Privatleben wenig bekannt gibt. Pärchen-Selfies - oder eben ein Baby-Foto - gibt es nicht. Auch auf ihrer Internetseite gibt es kein Statement zu einem Baby. Das Paar hält sein Privatleben stets aus der Öffentlichkeit heraus. Zu einem Baby äußerte Lena Meyer-Landrut, die auch als Model erfolgreich ist, sich bisher weder bei Facebook noch auf ihrem Instagram-Kanal . Sie nutzt „Insta“ vorwiegend beruflich. Von der Sängerin ist bekannt, dass sie dort Werbung für verschiedene Firmen macht, aber über ihrwenig bekannt gibt. Pärchen-Selfies - oder eben ein Baby-Foto - gibt es nicht. Auch auf ihrer Internetseite gibt es kein Statement zu einem Baby.

Die „Satellite“-Sängerin hat sich seit Wochen nicht auf Instagram geäußert. Das ist ungewöhnlich. Ihr letzter Post stammt aus der Zeit um Silvester. Dort zeigt sie sich besinnlich-glücklich und schreibt die nachdenklichen Worte, die auch als Ankündigung gewertet werden könnten: „Guten Morgen 2021, ich bin gespannt was du für uns bereithältst. Ich bin gewillt allem was kommt mit Ruhe, Gelassenheit, Nachsicht, Weichheit, Freude, Freiheit, Weitsicht und Liebe zu begegnen. Ich bin sicher, das wird nicht immer gelingen und auch das soll völlig ok sein. Stay soft".

Mark Forster tritt 2021 in Neu-Ulm auf

Mark Forster, erfolgreicher Sänger aus Hamburg, sollte eigentlich im Juli 2020 zum Schwörkonzert nach Ulm kommen. Mark Forster war für das Schwörwochenende auf dem Ulmer Münsterplatz gebucht. Das fiel wegen Corona ins Wasser. Jetzt soll Mark Forster am 27.06.2021 im Neu-Ulmer Wiley-Park - nunmehr als stolzer Papa - auftreten