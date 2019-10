In Eggenfelden im Landkreis Rottal-Inn müssen Bürger das Trinkwasser abkochen. Wegen eines Rohrbruchs in der Versorgungsleitung ist es laut den Stadtwerken zu Verunreinigungen im Wasser gekommen. Der Rohrbruch ereignete sich am Donnerstag. Dies teilte ein Sprecher der Stadtwerke dem Bayerischen Rundfunk mit.

Tipps zum Abkochen des Trinkwassers

Wegen der Verunreinigung des Trinkwassers wird den Bürgern geraten, folgende Tipps beim Abkochen zu beachten:

● Das Leitungswasser soll nur abgekocht getrunken werden.

● Für die Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden soll ausschließlich abgekochtes Leitungswasser verwendet werden.

● Für die Toilettenspülung und andere Zwecke kann das Leitungswasser problemlos genutzt werden.

Leitungswasser in Ulm hat sehr gute Qualität

Für die Bürger in Ulm besteht keine Gefahr beim Konsum von Trinkwasser aus der Leitung. Ganz im Gegenteil: Grundsätzlich ist das Ulmer Leitungswasser sogar qualitativ so gut, dass es sich mit Mineralwasser messen kann, hatte Stiftung Warentest bereits 2016 herausgefunden.

