Bei einem Wohnhausbrand in Ochsenhausen (Kreis Biberach) ist ein Mensch tot aufgefunden worden. Gegen 2.15 Uhr bemerkten Passanten ein brennendes Haus in der Dürnachstraße im Ochsenhausener Stadtteil Mittelbuch und alarmierten die Rettungskräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus komplett in Flammen. Die Feuerwehrleute bekämpften den Brand mit rund 80 Einsatzkräften.

Spezialisten übernehmen Spurensicherung nach Brand

Bei dem Todesopfer soll es sich um einen 76-Jährigen handeln, der das Haus alleine bewohnt hatte, berichtet die Polizei. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Angehörigen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Spezialisten kümmern sich um die Spurensicherung. Die Ermittler konnten das Gebäude erst am Samstagmorgen betreten, weil Einsturzgefahr bestand und die Feuerwehr noch verschiedene Glutnester bekämpfte.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 200.000 Euro.