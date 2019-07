In einem Kanal in Eggenstein-Leopoldshafen (Kreis Karlsruhe) ist am Dienstag eine Leiche in einem versunkenen Auto gefunden worden. Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge handelt es sich um einen 54-Jährigen. Das Fahrzeug war am Vorabend vor den Augen eines Zeugen ins Wasser gerollt und untergegangen, wie ein Polizeisprecher weiter sagte. Taucher hatten noch in der Nacht versucht, das Auto im trüben Wasser zu finden, bevor die Suche abgebrochen werden musste. Am Dienstagvormittag wurde die Leiche des Mannes schließlich entdeckt und geborgen. Die Todesursache ist unklar. Ermittelt werde in alle Richtungen, hieß es.

Pressemitteilung Polizei