Mit tödlichen Verletzungen ist ein 37 Jahre alter Mann in einem Studentenwohnheim in Weingarten (Kreis Ravensburg) gefunden worden. Dringend tatverdächtig ist ein 17 Jahre alter Jugendlicher, der nach Auskunft der Polizei vom Donnerstag am Mittwoch festgenommen wurde. Der mutmaßliche Täter und das Opfer kannten sich flüchtig. Eine Obduktion ist geplant, sie soll Auskunft darüber geben, was in der Wohnung vorgefallen ist.

© dpa-infocom, dpa:210128-99-204011/2