Ein Spaziergänger hat am Samstag in der Rems in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) eine Leiche entdeckt. Man gehe von einem Unglücksfall aus, teilte die Polizei in Aalen mit. Bei dem Toten handele es sich um einen Mann mittleren Alters. Rettungskräfte bargen die Leiche am Vormittag aus dem Wasser. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Fall geben können.

