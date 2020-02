Die Feuerwehr hat eine weibliche Leiche aus dem Fluss Enz in Mühlacker (Enzkreis) geborgen. Passanten hätten den leblosen Körper am Samstag entdeckt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Wahrscheinlich habe die Tote, die obduziert werden soll, schon längere Zeit im Wasser gelegen. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Mitteilung der Polizei