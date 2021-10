Am Alexanderplatz in Berlin ist am Freitagmorgen eine Leiche gefunden worden. Es sei eine „unbekannte Person leblos aufgefunden“ worden, sagte eine Polizeisprecherin. Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung hatten die Leiche am Morgen entdeckt. Zur Identität und den Hintergründen wurde zunächst nichts bekannt. Laut ersten Medienberichten sollte es sich um eine Frau handeln. Später teilte die Polizei mit, dass es sich bei dem Toten um einen Mann handelt. Der tote Mann ist laut Polizei auf dem Areal zwischen Treppen und Wasserspielen gefunden worden. Einsatzkräfte sperrten die Fundstelle am Morgen ab.

Tötungsdelikt aus. Aufgrund der Situation am Fundort des Toten könne man einen Unfall oder einen Suizid ausschließen. Deshalb solle die Leiche noch heute obduziert werden. Nach Informationen der Die Polizei geht von einemaus. Aufgrund der Situation am Fundort des Toten könne man einen. Deshalb solle die Leiche noch heute obduziert werden. Nach Informationen der Berliner Zeitung weist der Kopf der Leiche massivste Verletzungen auf. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.