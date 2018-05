Stuttgart Lehrergewerkschaft kritisiert Eltern wegen „Schummelferien“

Stuttgart / DPA

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) in Baden-Württemberg hat Eltern kritisiert, die sich nicht an die Schulferien halten. Immer wieder fehlten Kinder vor oder nach den Ferien in der Schule, weil Eltern ihnen „Schummelferien“ gönnten, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Die Kinder entschuldigten sie etwa mit gesundheitlichen Problemen. Damit seien die Eltern ihren Kindern ein schlechtes Vorbild. „Wenn Schüler sich nämlich selber eine Auszeit genehmigen und den Unterricht schwänzen, sind dieselben Eltern völlig entsetzt“, sagte ein VBE-Sprecher. In Bayern hatte die Polizei am vergangenen Wochenende rund 20 Familien an Flughäfen erwischt, die mit ihren Kindern während der Schulzeit in den Urlaub fliegen wollten.