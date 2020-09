Wenn man tippen müsste, auf welchem Planeten außerirdisches Leben existieren könnte, dann würden wohl die meisten Menschen an den Mars denken. Doch Forscher vermuten außerirdisches Leben auf einem Planeten, dessen Oberfläche über 400 Grad heiß ist. Am Boden herrscht dort ein alles zerquetschender Druck von rund 90 bar und die Atmosphäre besteht zu 95 Prozent aus dem Treibhausgas Kohlendioxid. Die Rede ist von der Venus. Zwei Forscherteams haben in den hochliegenden Wolkenschichten des unwirtlichen Planeten mit Radioteleskopen unabhängig voneinander Phosphin entdeckt. Ist dies das Zeichen für Leben im Weltall?

Phosphor als Zeichen für Leben auf der Venus

Der Grund, weshalb die Forscher das Phosphin als Zeichen für außerirdisches Leben sehen, liegt daran, dass dieses Gas in der Natur nicht so ohne weiteres entstehen kann. Es besteht aus einem Phosphoratom, an das drei Wasserstoffatome gebunden sind. In einer Atmosphäre, in der ungebundener Sauerstoff vorhanden ist, kommt so ein Molekül nicht zustande, weil der Phosphor viel schneller mit dem Sauerstoff als mit dem Wasserstoff reagiert.

Gibt es tatsächlich Leben auf der Venus?