Alarmiert wegen lauter Schreie aus einem Auto ist die Polizei in die Freiburger Altstadt ausgerückt - und fand ein Elternpaar mit einem neugeborenen Jungen vor. Die Eltern hatten es in der Nacht zum Sonntag nicht mehr bis ins Krankenhaus geschafft, wie die Polizei in einem Facebook-Post mitteilte. Laut einem Polizeisprecher hielt der Vater das Auto an einer Bushaltestelle an, um seiner Frau bei der Geburt zu helfen. Die Frau habe dabei wohl so laut geschrien, dass besorgte Passanten den Notruf setzten. Die Beamten riefen den Notarzt, der sich um Mutter und Kind kümmerte. Beide kamen vorübergehend ins Krankenhaus. Das Polizeirevier organisierte noch in der Nacht ein Stofftier - „welches sie dem stolzen Vater mit den besten Glückwünschen übergaben“, hieß es am Montag.

Facebook-Post der Polizei