Laura Müller und Michael Wendler haben Hardcore-Diät. haben in der RTL-Show „Let’s Dance“ die Hüften kreisen lassen . Nach der Show hat das 19-jährige It-Girl, die mittlerweile Norberg mit Nachnamen heißt, aber nach eigenen Angaben „ein bisschen zugenommen“ und „Corona-Speck“ angelegt. Den will sie jetzt purzeln lassen. Zum Abspecken macht jetzt eine

Mit dieser Diät will Laura Müller vor der Hochzeit abnehmen

Laura Müller macht, wie sie ihren Instagram-Followern mitteilte, eine ketogene Diät, kurz „Keto Diät“. Das bedeutet im Klartext: Kohlenhydrate sind tabu. Stattdessen nimmt sie nur noch eiweiß- und fetthaltige Lebensmittel zu sich. Ihr Ziel: fit bleiben und die Figur in Schuss halten.

Hochzeit mit ihrem „Micha“ im August? Dazu äußerte sich Müller nicht. Wobei es ja sowieso schon Wegen ihrer geplantenmit ihrem „Micha“ im August? Dazu äußerte sich Müller nicht. Wobei es ja sowieso schon Gerüchte gibt, wonach die Hochzeit verschoben werden muss – wegen der Corona-Situation in den USA.

auf 14 Tage erweitern, sagt die 19-Jährige. Müller hat die neue Diät bereits drei Tage hinter sich, Fans können sich auf ihrer Instagram-Seite von den Fortschritten überzeugen und bei ihrem „Food Diary", also ihrem Essenstagebuch, sehen, was die Frau vom Wendler isst. Wenn sie die angestrebten sieben Tage ketogene Diät schaffen sollte, will sie, sagt die 19-Jährige.

Wendler-Tochter zieht es in die Großstadt

Adeline Norberg, die 18-jährige Tochter von Michael Wendler, zieht es unterdessen weg aus der Villa in Cape Coral, wo sie mit ihrem Vater und der nur ein Jahr älteren „Stiefmutter“ Laura Müller lebt. „Dadurch, dass ich aus einem ziemlich ruhigen Ort in Deutschland komme und jetzt nach Cape Coral gezogen bin, und es hier auch ziemlich ruhig ist, würde ich mir schon wünschen, in eine Großstadt zu ziehen“, sagte Adeline Norberg dem TV-Sender RTL. Vielleicht verbindet sie das ja mit dem College-Besuch, denn den strebt sie nach der High School an.

Mit dem Verhältnis zu Laura Müller und ihrem Vater habe das aber nichts zu tun, so die Wendler-Tochter. Über ihren Vater sagt sie: „Wir machen alles zusammen, wir sind ein super Team. Ich erzähle meinem Vater alles, wir sind einfach total toll, unser Verhältnis ist enger denn je."